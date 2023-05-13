Генштаб: Сили оборони знищили ще понад півтисячі окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 590 окупантів, 6 танків і 29 дронів ворога, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3751 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,

артилерійських систем – 3095 (+27) од,

РСЗВ – 561 (+2) од,

засобів ППО ‒ 314 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),

крилатих ракет ‒ 970 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,

спеціальної техніки ‒ 402 (+9).