Генштаб: Сили оборони знищили ще понад півтисячі окупантів
За минулу добу Сили оборони знищили ще 590 окупантів, 6 танків і 29 дронів ворога, повідомляє Українська правда.
Про це говорять дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3751 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7307 (+12) од,
- артилерійських систем – 3095 (+27) од,
- РСЗВ – 561 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 314 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2665 (+29),
- крилатих ракет ‒ 970 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6011 (+15) од,
- спеціальної техніки ‒ 402 (+9).
"Дані уточнюються", – додають у штабі.