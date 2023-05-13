ЗМІ: Німеччина надасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро протягом найближчих тижнів та місяців, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel з посиланням на урядові джерела.

Список нового озброєння досить довгий. Україна отримає ще 20 бронетранспортерів Marder та 30 танків Leopard 1. Крім того, очікується поставка 18 колісних гаубиць, яку вже анонсували на кінець 2022 року. Крім того, федеральний уряд планує поставити ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS -T-SLS і сотні керованих ракет для цієї системи.

Берлін також хоче допомогти Україні у розвідці ворожих позицій. Запланована поставка до 200 розвідувальних безпілотників. Також планується передати 100 захищених бойових машин, які в першу чергу будуть використовуватися для транспортування військ на фронт, і понад 100 машин логістичної підтримки.

Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських збройних сил з початку війни в лютому 2022 року.

З новою поставкою зброї федеральний уряд зосереджується на двох напрямках. З одного боку, сухопутні війська України мають бути посилені за допомогою бронетранспортерів та основних бойових танків. Крім того, Німеччина хоче суттєво модернізувати протиповітряну оборону України.

За інформацією видання, цей пакет буде оголошено паралельно з врученням премії Карла Великого президенту України Володимиру Зеленському в неділю в Аахені – як чіткий символ німецької солідарності з Україною. Можливо, Зеленський сам приїде до Німеччини на церемонію нагородження.

Нагадаємо, у п'ятницю німецька поліція оголосила про посилення заходів безпеки протягом неділі на тлі поки не підтверджених повідомлень про візит президента Володимира Зеленського.

Офіційного підтвердження того, що Володимир Зеленський справді приїде до Німеччини – вперше з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну – поки що не було. Водночас у суботу, як уже відомо, Зеленський має приїхати до Італії.

Нагадаємо, минулого тижня повідомили, що президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Наступного дня Зеленського мав офіційно прийняти канцлер Олаф Шольц.

Після цього видання t-online повідомило, що Зеленський може скасувати візит до Німеччини через витік інформації про нього.