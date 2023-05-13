Зведення ОВА: Одинадцять українських областей були під обстрілом росіян

Російські окупанти за добу з 12 на 13 травня обстріляли одинадцять українських областей з мінометів, артилерії, БПЛА, є загиблі цивільні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення глав ОВА.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: сьогодні під час повітряної тривоги ворог атакував область. Є влучання по критичній інфраструктурі. Об'єкт знаходиться за межами населених пунктів. За попередніми даними — 5 людей постраждали. Інформація уточнюється.

Київщина: під час нічної тривоги в області працювало ППО. Влучань не зафіксовано, постраждалі відсутні. Попередньо внаслідок падіння уламків в одній з громад пошкоджено один приватний будинок та господарська споруда. Пошкодження незначні. Інформація уточнюється.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів, із мінометів та артилерії, Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Без жертв та руйнувань. Також вночі – атака БпЛА типу "ШАХЕД", один вибух в Семенівській громаді (Новгрод-Сіверський район), ще один — за попередньою інформацією — збито на території Чернігівського району. Дані щодо наслідків атак уточнюються.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 87 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Краснопільської громад.

Запорізька: за останню добу від 87 ворожих ударів постраждали два десятки міст та селищ Запорізької області: Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Полтавка, Щербаки та ін. Ворог 80 разів вдарив артилерією, двічі атакував з авіації, двічі з РСЗВ та двічі з застосуванням БПЛА. Є нові руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження осель. На щастя, населення не постраждало.

Дніпропетровщина: від ворожих обстрілів знову страждала Нікопольщина. Зокрема, Марганецька громада та сам Нікополь. Там поранення отримав 29-річний чоловік. Він у лікарні в задовільному стані. Жінку 71 року рятувальники звільнили з понівеченого будинку. Загалом у місті зруйновано 3 приватні оселі, ще 7 – пошкоджені. Потрощені й 7 господарських споруд, одна — знищена. Є руйнування церкви, адмінбудівлі та магазину, побиті авто, лінії електропередач та газогони.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне та Великий Бурлук. На Куп’янському напрямку ворог здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямку Масютівки, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Табаївка.

У с. Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу з САУ ферми загинув 30-річний працівник ферми. Пошкоджено будівлі ферми, житловий будинок та лінії електропередач. У c. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу з міномета пошкоджено житловий будинок. Також вчора внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Луганщина: за добу противник здійснив 108 обстрілів (448 снарядів). Минулої доби ворог не припиняв артилерійські та мінометні обстріли наших населених пунктів. Макіївка, Стельмахівка та Білогорівка потрапили під вогонь ворога. На тимчасово окупованих територіях, через велику кількість поранених військових рф, загарбники змушують лікарів працювати у кілька змін.

Донеччина: минулої доби обстріляно 13 населених пунктів: Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Ясногірка, с.Карлівка, с.Новокалинове, с.Новоукраїнка, с.Пречистівка, с. Привілля. Пошкоджено 75 житлових будинків (з них 10 – багатоквартирних), будівля ПрАТ "ЦШК-Пушка", блокпост, 4 магазини, 2 газових труби, електромережа ДТЕК, 9 цивільних автомобілів, 2 адмінприміщення ДП "Торецьквугілля", складське приміщення, 2 гаражі, 7 господарчих споруд, АЗС "Паралель". За добу на Донеччині: 4 поранених.

Миколаївщина: сьогодні вночі ворог здійснив обстріл Миколаєва реактивними снарядами з систем залпового вогню з окупованого лівобережжя Херсонщини. Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Троє людей постраждали. Учора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Херсонщина: за добу — 88 обстрілів (445 снарядів), з них по м. Херсон — 15 (49 снарядів). Продовжуються обстріли з різного озброєння з боку РФ смт. Козацьке та с. Веселе Каховського району. Є пошкодження приватних будинків. В смт. Козацьке внаслідок артобстрілів загинуло 2 жінки, одна отримала важкі поранення. Ворожа авіація знову била по Кізомису Білозерської територіальної громади. На мирний населений пункт росіяни скинули дві керовані авіабомби. Через ворожу атаку вщент зруйновано два житлові будинки, ще вісім осель та адміністративна будівля – пошкоджені. На щастя, постраждалих немає.

Російська артилерія вдарила по багатоповерхівці в Корабельному районі Херсона. Без постраждалих. Окупанти не припиняють обстрілювати Бериславщину, зокрема — житлові квартали с.Осокорівка Нововоронцовської громади. Внаслідок ворожих обстрілів частково пошкоджено будівлю помпової станції. На щастя, постраждалих немає. Поранення отримав мешканець с.Одрадокам'янка Тягинської громади. Всього за добу через російську агресію 2 людини загинуло, 4 дістали поранення.