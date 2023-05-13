Андрющенко повідомив про потужні вибухи в окупованому Маріуполі

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 13 травня повідомив про потужні вибухи в окупованому місті, повідомляє Українська правда.

Про це пише Андрющенко у Telegram.

Спершу Андрющенко повідомив про перший потужний вибух, потім – про другий.

Наразі немає подробиць вибухів.

"Чутно по всіх районах міста. Цього разу епіцентр в бік Азовсталі".

Місцевий телеграм-канал "Маріуполь Спротив повідомляє, що "поштовхи схожі на землетрус", а вибух чутно дуже голосно з боку Азовсталі.