Андрющенко повідомив про потужні вибухи в окупованому Маріуполі
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вранці 13 травня повідомив про потужні вибухи в окупованому місті, повідомляє Українська правда.
Про це пише Андрющенко у Telegram.
Спершу Андрющенко повідомив про перший потужний вибух, потім – про другий.
Наразі немає подробиць вибухів.
"Чутно по всіх районах міста. Цього разу епіцентр в бік Азовсталі".
Місцевий телеграм-канал "Маріуполь Спротив повідомляє, що "поштовхи схожі на землетрус", а вибух чутно дуже голосно з боку Азовсталі.