Міноборони: У повітряний простір Польщі залетів аеростат з Білорусі

У польському повітряному просторі зафіксували об'єкт, який залетів з боку Білорусі, ймовірно, це повітряна куля для спостереження, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило Міністерство оборони в суботу вранці.

"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна" , – повідомили у відомстві.

Centrum Operacji Powietrznych odnotowało pojawienie się w polskiej przestrzeni powietrznej obiektu, który wleciał z kierunku Białorusi. Zgodnie z informacjami COP prawdopodobnie jest to balon obserwacyjny. Kontakt radarowy został utracony w okolicach Rypina. — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) May 13, 2023

У міністерстві додали, що оперативним командувачем прийнято рішення про залучення до пошуку об'єкта чергових сил територіальної оборони.

Речник Сил територіальної оборони майор Вітольд Сура підтвердив, пошуково-рятувальний загін вже відправили в район ймовірного падіння аеростата.

"Сама команда є невеликою групою, але в разі необхідності будуть розгорнуті більші сили. Наша група вже працює в околицях Рипіна" , – зазначив Сура.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що виявлений раніше в лісі під Бидгощем об'єкт, швидше за все, є ракетою.

Раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети, уламки якої нещодавно знайшли на півночі Польщі – хоча військові відстежували її і намагалися шукати.

Перед цим ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що за першими висновками Технічного інституту Повітряних сил Польщі знайдені під Бидгощем уламки – від російської Х-55.