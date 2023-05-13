Ердоган пообіцяв мирно передати владу, якщо програє вибори в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що визнає результати недільних виборів, незалежно від того, хто стане переможцем, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Керівна партія та її союзники вважатимуть будь-який результат виборів легітимним і зроблять все, що вимагає демократія" , – сказав Ердоган в телевізійному інтерв'ю в п'ятницю пізно ввечері.

Коментарі Ердогана пролунали невдовзі після того, як його головний суперник Кемаль Киличдароглу розкритикував президента і його союзників за ознаки небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.

Раніше в п'ятницю Киличдароглу звинуватив Росію в спробі вплинути на результат виборів, що Кремль заперечив.

Нагадаємо, опозиція в Туреччині вважає, що Росія здійснює операції впливу для підтримки кандидатури чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах цієї неділі.

11 травня кандидат на посаду президента Туреччини Кемаль Киличдароглу звинуватив Росію у втручанні у вибори, зазначивши, що росіяни стоять за "монтажами, змовами, діпфейками і записами", поширеними в інформаційному просторі. У Кремлі звинувачення заперечили.

Киличдароглу наполягає, що має докази спроб російського втручання у прийдешні вибори в країні.

Перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться вже цієї неділі. За даними останнього опитування, нинішній турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів. Така ситуація означає, що переможця, скоріш за все, визначатимуть у другому турі 28 травня.