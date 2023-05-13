Зеленський прибув із офіційним візитом до Італії
Президент України Володимир Зеленський у суботу прибув з офіційним візитом до Італії вперше з початку російського вторгнення, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі.
"Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", – написав Зеленський.
Як повідомляє ANSA, о 11:13 за Києвом Зеленський приземлився в аеропорту Чампіно в Римі. Його зустрічав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
"Італія вітає президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо нашу відданість українському народові у захисті свободи та демократії", – написав Таяні в Twitter.
Приблизно о 12:30 Зеленський прибуде на двосторонню зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.
Після цього будуть окремі зустрічі з Мелоні і Таяні. За даними італійських ЗМІ, президент України у другій половині дня зустрінеться з Папою Римським у Ватикані.
У квітні, як відомо, папа Франциск приймав українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сам Зеленський був у Ватикані ще в лютому 2020 року – до початку пандемії коронавірусу.
Прем'єрка Італії своєю чергою здійснила перший візит в Україну в лютому 2023 року, в межах якого оголосила про надання пакета військової допомоги, який містить комплекси SAMP/T-MAMBA, а також системи Spada і Skyguard.
За непідтвердженою інформацією, увечері Зеленський вирушить до Німеччини, де у нього в неділю запланована низка зустрічей, в тому числі з канцлером Олафов Шольцем.