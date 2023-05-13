Зеленський прибув із офіційним візитом до Італії

Президент України Володимир Зеленський у суботу прибув з офіційним візитом до Італії вперше з початку російського вторгнення, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні глави держави в Телеграм-каналі.

"Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України" , – написав Зеленський.

Як повідомляє ANSA, о 11:13 за Києвом Зеленський приземлився в аеропорту Чампіно в Римі. Його зустрічав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Італія вітає президента України Володимира Зеленського. Ми підтверджуємо нашу відданість українському народові у захисті свободи та демократії", – написав Таяні в Twitter.

L'Italia dà il benvenuto al Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 13, 2023

Приблизно о 12:30 Зеленський прибуде на двосторонню зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Після цього будуть окремі зустрічі з Мелоні і Таяні. За даними італійських ЗМІ, президент України у другій половині дня зустрінеться з Папою Римським у Ватикані.

У квітні, як відомо, папа Франциск приймав українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Сам Зеленський був у Ватикані ще в лютому 2020 року – до початку пандемії коронавірусу.

Прем'єрка Італії своєю чергою здійснила перший візит в Україну в лютому 2023 року, в межах якого оголосила про надання пакета військової допомоги, який містить комплекси SAMP/T-MAMBA, а також системи Spada і Skyguard.

За непідтвердженою інформацією, увечері Зеленський вирушить до Німеччини, де у нього в неділю запланована низка зустрічей, в тому числі з канцлером Олафов Шольцем.