ЗМІ: У Швейцарії зробили крок до постачання Україні озброєння

Швейцарія зробила крок до постачання Україні озброєння. Країна дозволила реекспорт військових матеріалів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Euronews.

Дві палати швейцарського парламенту та Національна рада проголосували за поправку до Закону про військове спорядження. Таким чином Швейцарія дозволила реекспорт зброї власного виробництва в інші країни.

Варто зазначити, що раніше Швейцарія блокувала постачання зброї, оскільки з 1815 року дотримувалася політики нейтралітету. Через це Швейцарія відмовила Німеччині у передачі боєприпасів для зенітки Gepard.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії заявляли, що не можуть передавати зброю Україні без зміни закону про нейтралітет.

При цьому країна надавала Україні гуманітарну допомогу, зокрема 20 машин для розмінування.