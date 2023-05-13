Орбан поставив під сумнів необхідність існування Євросоюзу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре розкритикував Європейський Союз і навіть поставив під сумнів необхідність його існування, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Bloomberg.

Орбан виступив у місті Веспрем – одному з міст культури ЄС цього року. Ця ініціатива, покликана сприяти співпраці та єдності на континенті. Під час свого візиту туди в п'ятницю він порушив питання про те, чи потрібен взагалі ЄС.

"Сучасна форма європейської співпраці була зумовлена двома місіями: мир і добробут. Якщо він не може виконати дві свої первісні місії, то який сенс у ЄС?" , – сказав Орбан.

Антиєвропейська риторика угорського прем'єра посилилася після того, як Брюссель посилив фінансовий тиск на його країну. Суперечки з союзом з питань верховенства закону і корупції призвели до того, що Брюссель відмовив у допомозі на суму понад 30 мільярдів доларів. Це також породило припущення про те, що Орбан має намір зрештою вивести Угорщину з ЄС, що уряд країни неодноразово заперечував.

Орбан стверджує, що ЄС має скасувати санкції, накладені на Росію, які він звинувачує в поглибленні рецесії в Угорщині. Він також закликав ЄС розглянути можливість припинення допомоги Україні як спосіб припинення війни.

Нещодавно Орбан вкотре повторив свою тезу про те, що у російсько-українській війні будуть лише переможені, а не переможці, а "Росія не буде сидіти склавши руки і спостерігати за тим, як вона зазнає поразки".

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре різко розкритикував американського посла Девіда Прессмана, заявивши, що той займається "пропагандою війни", тоді як Будапешт – на боці миру.