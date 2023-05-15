WP видалила з інтерв'ю Зеленського фрагмент про контакти Пригожина і ГУР

Газета The Washington Post прибрала з інтерв'ю Володимира Зеленського, яке вийшло на сайті видання 13 травня, фрагмент, в якому президента України запитують про контакти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з Головним управлінням розвідки МОУ. На запитання про достовірність інформації Пригожин висміяв WP, заявивши, що "досі перебуває з Будановим в Африці", повідомляє Українська правда.

Як зазначає ВВС, з поточної версії інтерв'ю з Зеленським WP видалив фрагмент із запитаннями про витік таємних документів США, в яких, за словами журналістів, йдеться про зв'язки Пригожина з ГУР. Попередня версія матеріалу збереглася в інтернет-архівах.

Наводимо видалені фрагменти розмови журналістів WP з українським президентом.

WP: "Документи вказують на те, що ГУР, ваше розвідувальне управління, підтримує неофіційні контакти з Євгеном Пригожиним і ви були в курсі, зокрема, зустрічі Євгена Пригожина з офіцерами ГУР. Це правда?"

Володимир Зеленський: "Це питання (військової – ред.) розвідки. Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду? І тому дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи, або якщо хтось із нашого уряду розповідає про діяльність нашої розвідки, я хотів би запитати у вас: з якими джерелами в Україні ви контактуєте? Хто говорить про діяльність нашої розвідки? Адже це найтяжчий злочин у нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте?"

Журналісти запевняють Зеленського, що ніхто з українських чиновників про це з ними не говорив, натомість вони опираються виключно на витік документів.

WP: "Я можу зачитати, яка є інформація про Пригожина і ГУР. 13 лютого Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки України, повідомив вам про російський план із дестабілізації Молдови за допомогою двох колишніх співробітників "Вагнера". Буданов повідомив вам, що розглядає цю схему як спосіб (російської сторони – ред.) викрити Пригожина (в контактах із ГУР – ред.), тому що "ми маємо з ним справу". Ви доручили Буданову поінформувати президента Молдови Майю Санду, а Буданов сказав вам, що ГУР повідомило Пригожину, що його оголосять зрадником, який працює на Україну. У документі також ідеться про те, що Буданов очікував, що росіяни використають деталі секретних переговорів Пригожина з ГУР і зустрічей з офіцерами ГУР в Африці".

Зеленський: "Слухайте, якщо чесно, ну ви просто щось читаєте, щось говорите. Я просто не розумію, звідки ви це берете, з ким розмовляєте тощо. Ви розповідаєте про те, як я зустрічався з Будановим. Це свідчить про те, що у вас – як би це висловитися? – схоже, що у вас є люди, у яких є якісь записи, або у вас є докази, або у вас щось є, тому що так це виглядає. Ви знову робите, я прошу вибачення, те, що робили раніше. Ви публікуєте якусь інформацію, яка не допомагає нашій державі. Тож я не зовсім розумію, про що ви говорите. Я не зовсім розумію вашу мету. Ваша мета – допомогти Росії? Значить, у нас різні цілі. Якщо я не сиджу з ними за одним столом, я не зовсім розумію, про що ми говоримо. Кожне з цих питань просто демотивує Україну, демотивує певних партнерів допомагати Україні. Так чи інакше, я просто не розумію вашої мети".

Далі журналісти WP продовжують наполягати, що ніхто не повідомляв їм цю інформацію особисто, а дані вони отримали з таємних документів. Український президент продовжує у відповідь говорити, що інформацію їм передали.

Зеленський: "Вони (документи – ред.) не були в інтернеті, вони були частиною чогось. Ми, нормальне суспільство, не могли отримати доступ до всього цього. Не могли. А потім, я думаю, почала з'являтися інформація, яку стали публікувати частково, і все інше. Я думаю, що це ваше - або вашої редколегії, або когось іще. Я не хочу нікого образити, я не знаю. Тому сьогодні ви публікуєте цю інформацію по частинах. Ви публікуєте інформацію про контрнаступ України, про те чи інше. Я вам сказав, що я думаю, що це - як би висловитися? - хтось десь щось почув, хтось десь щось опублікував, але інформацію скомпілювали, і вона різна і не працює на користь Україні".

На прохання прокоментувати повідомлення про зустріч з офіцерами ГУР Пригожин заявив, що "ми досі з Будановим перебуваємо в Африці".