У Туреччині підрахували майже всі голоси: ніхто не набирає 50%

За даними Вищої виборчої ради на сайті агентства Anadolu, станом на 8 ранку 15 травня в Туреччині опрацювали 98.96% голосів на виборах президента країни.

Наразі лідирує чинний президент Реджеп Тайіп Ердоган з результатом 49.35%. Його основний опонент Кемаль Киличдароглу набирає 45.00%. За представника правого Альянсу предків Сінана Огана віддали голоси 5,22% виборців.

Явка на виборах становила 88.84%.

Якщо жоден із кандидатів не набере сьогодні 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів.

Нагадаємо, виборчі дільниці закрилися о 17 годині неділі, 14 травня, а о 18:30 зняли заборону на публікацію результатів опрацювання голосів – хоча спочатку планувалося, що вона діятиме до 21:00.

За даними одного з останніх опитувань, Ердоган відстає у симпатіях виборців від Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів.

Ердоган уже пообіцяв мирно передати владу, якщо програє