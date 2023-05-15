Генштаб: Втрати РФ у війні досягли понад 200 тисяч солдатів
За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби захисники України знищили 580 загарбників, 24 безпілотники, 21 артилерійську систему, 11 ББМ і 3 танки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
- танків − 3 759 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 7 336 (+11) од.,
- артилерійських систем − 3 137 (+21) од.,
- РСЗВ − 562 (+0) од.,
- засобів ППО − 316 (+2) од.,
- літаків − 308 (+0) од.,
- вертольотів − 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 720 (+24) од.,
- крилатих ракет − 973 (+3) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 034 (+16) од.,
- спеціальної техніки – 407 (+3) од.
Дані уточнюються.