Генштаб: Втрати РФ у війні досягли понад 200 тисяч солдатів

За даними Генерального штабу ЗСУ, лише минулої доби захисники України знищили 580 загарбників, 24 безпілотники, 21 артилерійську систему, 11 ББМ і 3 танки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,

танків − 3 759 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 7 336 (+11) од.,

артилерійських систем − 3 137 (+21) од.,

РСЗВ − 562 (+0) од.,

засобів ППО − 316 (+2) од.,

літаків − 308 (+0) од.,

вертольотів − 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 720 (+24) од.,

крилатих ракет − 973 (+3) од.,

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 034 (+16) од.,

спеціальної техніки – 407 (+3) од.

Дані уточнюються.