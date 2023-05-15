Франція незабаром передасть Україні бронемашини та легкі танки

У найближчі тижні Франція передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин та легких танків, зокрема AMX-10RC. Про це йдеться у спільній декларації України та Франції за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, яку опублікувала прес-служба ОПУ.

"Військова підтримка, яку надає Франція з початку війни, щоб дати Україні можливість захистити себе, продовжиться, оскільки готуються нові військові пакети з постійним урахуванням найнагальніших потреб України для зміцнення її обороноздатності.

У найближчі тижні Франція проведе підготовку та оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин та легких танків, включаючи AMX-10RC" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомили в ОПУ, "Франція зосередила свої зусилля на підтримці можливостей протиповітряної оборони України аби захистити її населення від ударів Росії".

Також наголошується, що Франція бере активну участь у заходах ЄС та НАТО щодо підготовки українських військових.