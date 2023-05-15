Переможна єдність: Григорій Козловський розповів про спортивно-військову синергію

Майже місяць тому, 20 квітня у світі відзначали День подяки волонтерам. Сказати, що українські волонтери роблять колосальний внесок у досягнення перемоги над злочинною путінською Росією – нічого не сказати. За понад рік повномасштабної війни ці люди стали справжніми супергероями, які докладають неймовірних зусиль, щоб забезпечити допомогу не лише героїчним українським воїнам, а й пересічним громадянам.

У цьому контексті доречно нагадати, що за підсумками 2022-го журнал Time назвав «Людиною року» президента Володимира Зеленського та окремо «український дух». У супровідному коментарі до номінації, серед іншого, було зазначено, що «мужність і шляхетність може бути такою ж заразною, як і страх». Справді, чого-чого, а мужності та шляхетності українцям не позичати. Проте за цими, здавалося б пафосно-абстрактною констатацією, стоять конкретні імена та справи, які не просто можна, а треба фіксувати для післявоєнної історії.

Лікувальне повітря для захисників

За весь час горезвісної путінської «спецоперації» Західна Україна вважалася таким собі острівцем відносного спокою. Власне цей негласний статус даного регіону дозволив небайдужим людям задіяти всілякі механізми, щоб облаштовувати там максимально міцну тилову підтримку нашим воїнам. Наприклад, відомий львівський бізнесмен та меценат, почесний президент ФК «Рух» Григорій Козловський спільно з благодійною організацією «Рух у майбутнє» сконцентрувалися на допомозі у лікуванні та реабілітації українських захисників. Цей «рухівський» тандем забезпечив військовий госпіталь Львова наркозо-дихальним апаратом та нейрохірургічним мікроскопом. Вартість цих двох, без перебільшення життєво необхідних медичних приладів, становить ні багато, ні мало майже чотири мільйони гривень.

Григорій Козловський передав обладнання шпиталю у Львові

Футбольна спільнота разом із військовим

Дуже важливо відзначити, що Григорію Козловському в його конгломерації з фондом «Рух у майбутнє» вдалося зібрати ці кошти завдяки вкладам небайдужих людей, серед яких чимало представників футбольної спільноти, до якої, як відомо, безпосередньо причетний бізнесмен. Зокрема, свій внесок у госпітальну допомогу зробили Олександр Шевченко, Мирон Маркевич, Дмитро Поворознюк, Ігор Дедишин, Віктор Вацко та багато інших.

«Раді, бо вже бачимо плоди нашої роботи. Ці апарати рятують багато життів і дуже допомагають лікарям у їхній нелегкій роботі. Ми маємо щодня, щогодини та щохвилини пам'ятати, що в нас в Україні триває війна і лише разом, спільними зусиллями, ми зможемо перемогти» , - каже співзасновник «Руху в майбутнє» Олег Шпур.

У свою чергу Григорій Козловський зазначає: «Цією акцією з постачанням важливих медичних апаратів військовому госпіталю ми хочемо наочно показати, що футбольна спільнота не стоїть осторонь тих проблем, які зараз є в країні. Це наш внесок у майбутню перемогу».

Наголосивши, що «футбольна сім'я також живе проблемами країни», Григорій Козловський констатував, що спортсмени «допомагали та допомагатимуть нашим славетним воїнам боротися з тією нечистю, яка напала на Україну».

«Ми неодмінно проведемо "матч перемоги" над окупантами і такий день вже не за горами» , - лаконічно, але гранично влучно підсумував бізнесмен.

А вищезазначений співзасновник «Руху в майбутнє» Олег Шпур додав, що крім допомоги військовим госпіталям, фонд ще займається всебічною підтримкою дітей-біженців.

Оптимізм меценатів – теж ліки

Якщо зупинятися безпосередньо на захисниках, то для того, щоб картинка, скажімо так, горизонтальної підтримки ЗСУ не була абстрактною, хочеться навести конкретні та персоніфіковані приклади. Так, поранений боєць полку «Азов» Кшиштоф Мушак проходить повну реабілітацію на базі футбольного клубу «Рух», що є зайвим свідченням єдності боротьби з окупантами всіх куточків країни, а також усіх сфер її життєдіяльності. Президент ФК «Рух» Григорій Козловський, дізнавшись про проблеми нашого героя-захисника, не вагаючись запропонував йому скористатися послугами клубного медичного центру.

Григорій Козловський та Кшиштоф Мушак

Контрактура на нозі досить сильна, нерви пошкоджені, тому лікарі прогнозують тривале відновлення - від одного до трьох років. Лікарі "Української спортивної клініки" (УСК) розробили для Кшиштофа Мушака індивідуальну програму лікування. «Ми надаємо якісну висококваліфіковану медичну допомогу не лише спортсменам, а й будь-кому, хто її потребує.

До речі, військові трохи схожі на спортсменів – силою та волею до перемоги. У Кшиштофа - травма тяжка, але перспектива повернути функцію пораненої ноги справді існує. Це - довгострокова програма. Він пройде кілька курсів лікування, під час яких ми зможемо значно відновити функцію ноги», - наголосив гендиректор УСК Олег Касатка. А Григорій Козловський резюмував на оптимістичній ноті: «Думаю, за рік ми із Кшиштофом ще зіграємо футбол».

Обстановка має значення

Як після будь-якого футбольного матчу необхідний нехай і нетривалий, але відпочинок, так і після інтенсивного лікування вкрай важливою компонентою є реабілітація. І, повертаючись до теми західноукраїнського форпосту, зазначимо, що нещодавно у Львівському обласному шпиталі ветеранів воєн та репресованих імені Юрія Липи, де лікують захисників та захисниць України, повністю оновили реабілітаційне відділення.

Капітальний ремонт став можливим завдяки донорам з різних країн: Польщі, Австрії та, звичайно, нашої з вами країни. Свій вагомий внесок у цю добру справу зробив і меценат Григорій Козловський зі своєю родиною. Вони фінансово сприяли капітальному оновленню однієї з палат, зробивши її свого роду унікальною. У палаті є сучасне обладнання, а також дуже симпатичний інтер'єр із тематичним муралом на футбольну тематику та абревіатурою ФК «Рух».

«Саме ця палата - найбільш функціональна і більше за інших наповнена обладнанням. Крім усього іншого, тут є і кондиціювання, і очищення повітря, і нові меблі. Ми дуже дякуємо родині пана Козловського і всім донорам» , - каже голова Міжнародного штабу допомоги українцям Ганна Крисюк.

У свою чергу Григорій Козловський констатував, що він та його родина «завжди відгукуються на ініціативи, які допомагають наближати велику Перемогу та сприяти вигнанню орків з нашої землі». Григорій Козловський, наголошуючи, що допомога лікарням та госпіталям зараз один із його ключових пріоритетів, підсумовує: «Ми свідомо наповнили цю палату ще й спортивною тематикою. Футбольні мурали на стінах мають надихати людей на позитивний і життєствердний настрій. Таким чином, намагаємось зарядити наших захисників та захисниць оптимізмом».

Меценат Григорій Козловський зі своєю родиною зробили капітальний ремонт в одній з палат військового шпиталю у Львові

Важливо відзначити, що було відновлено майже 700 квадратних метрів реабілітаційного відділення на базі госпіталю.

«Тепер наші пацієнти, захисники, які потребують висококваліфікованого лікування, будуть перебувати у справді гарних умовах, і це на 100% допомагає швидшому одужанню» , - наголошує Максим Прикупенко, директор Львівського обласного госпіталю ветеранів воєн та репресованих.

Втім, на цьому проект не зупиняється. Команда місцевих бізнесменів та меценатів, одним із «двигунів» якої є Григорій Козловський, працюватиме над тим, щоб незабаром відкрити на Львівщині сучасний центр, де військові та цивільні зможуть отримувати необхідну допомогу у вигляді психореабілітації, пластичної хірургії, лікування опікових травм та протезуванні.