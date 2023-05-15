WP: Пригожин пропонував Україні здати позиції військ РФ

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пропонував Україні здати місце розташування російських військ в обмін на те, що ЗСУ відійдуть від Бахмута, де масово гинули найманці Пригожина, повідомляє The Washington Post із посиланням на дані з витоку документів, повідомляє Українська правда.

"Пригожин заявив, що, якщо українські командири виведуть своїх солдатів з околиць Бахмута, то він передасть Києву інформацію про позиції російських військ, яку Україна зможе використовувати для нападу на них. Пригожин передав цю пропозицію своїм знайомим в управлінні військової розвідки України, з якими він підтримував секретний зв'язок під час війни, згідно з раніше не опублікованими документами розвідки США, які злили на платформі групового чату Discord" , - повідомляє видання.

Повідомляється, що зі злитого документа не зрозуміло, які позиції російських військ Пригожин пропонував розкрити.

Газета пише, що два українські чиновники підтвердили, що Пригожин кілька разів розмовляв із представниками Головного управління розвідки Міноборони.

Зокрема, один із посадовців нібито сказав, що Пригожин робив пропозицію щодо Бахмута "більше, ніж один раз", але Київ відхилив її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і вважають, що його пропозиції могли бути нещирими.

Поділяє думку щодо можливої нещирості Пригожина й американський чиновник, з яким спілкувалися журналісти WP.

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив контакти з Пригожиним. Він також заявив, що публікація такої інформації, яка незрозуміло звідки взялася, йде на користь Росії.

Також газета пише, що згідно з одним із секретних документів, Пригожин нібито повідомив офіцеру української розвідки, що російські військові зазнають труднощів із постачанням боєприпасів. Він також нібито порадив українським військам продовжувати наступ на кордоні з тимчасово окупованим Кримом, коли моральний дух російських військ був низьким.

Крім того, WP з посиланням на документи пише, що Пригожин нібито знав і про падіння морального духу серед "вагнерівців" − зокрема повідомляється, що деякі з його найманців відмовилися виконати наказ розгорнутися в районі Бахмута під сильним вогнем, оскільки боялися великих втрат.

Видання нагадує про конфлікт і боротьбу за владу між Пригожиним і російським військовим керівництвом, зокрема міністром оборони Сергієм Шойгу, а також підкреслює, що ватажок "вагнерівців" відчуває гірке розчарування через виснажливі бої у Бахмуті.

Повідомляється, що на цьому напруженому тлі Пригожин підтримував секретні стосунки з українською розвідкою, які, нібито окрім телефонних дзвінків, включали також особисті зустрічі з офіцерами ГУР у невказаній країні Африки.

"Витік даних американської розвідки показує, як Пригожин нарікає на важкі втрати, яких зазнали його власні сили, і закликає Україну завдати потужнішого удару по російських військах" , − пише WP.

Видання повідомляє, що Кремль не відповів на прохання прокоментувати зв'язок Пригожина з Україною.

Сам Пригожин висміяв WP, повідомивши у своєму Telegram, що він із "Будановим досі в Африці".

Раніше Washington Post прибрала з інтерв'ю Володимира Зеленського, яке вийшло на сайті видання 13 травня, фрагмент, у якому президента України запитують про контакти засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з ГУР МОУ. Однак пізніше цю частину повернули.

У Washington Post пояснив цю ситуацію тим, що видання готувало до публікації текст про Пригожина та його контакти з українською розвідкою і помилково виклало у відкритий доступ повну розшифровку розмови з Володимиром Зеленським до виходу розслідування.