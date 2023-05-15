Британія надасть Україні ударні БПЛА великої дальності та ракети ППО

Британія надасть Україні ударні БПЛА великої дальності та ракети ППО

Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 км.﻿ Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 км", – йдеться в заяві уряду, яку наводить агентство Reuters.
"Усе це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

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