Британія надасть Україні ударні БПЛА великої дальності та ракети ППО

Велика Британія надішле Україні сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 км.﻿ Про це заявив британський уряд у понеділок після того, як президент Володимир Зеленський прибув до країни на переговори з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіуса дії з дальністю польоту понад 200 км" , – йдеться в заяві уряду, яку наводить агентство Reuters.

"Усе це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває" , - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.