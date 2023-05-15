Фірташ отримав підозру, у керівників його фірм обшуки, - джерела

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки сьогодні повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу.﻿ Про це, з посиланням на джерела у правоохоронних органах, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

Як повідомляють наші джерела, СБУ та БЕБ сьогодні вручають підозри Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній. З ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха ("РГК", "Йє енергія") та облгазів.

Так, правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа.

За даними наших джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень.

Нагадаємо, у лютому ДБР повідомило про підозру екс-міністру енергетики Ігорю Насалику у підписанні збиткових для держави угод щодо розмитнення газу на користь олігарха Фірташа. Йдеться про суму 1,5 млрд гривень.