Нові санкції G7 будуть проти російської енергетики та торгівлі – ЗМІ

Лідери країн "Групи семи" (G7) планують посилити санкції проти Росії на своєму саміті в Японії цього тижня, заходи будуть спрямовані на енергетику та експорт, що сприяють військовим зусиллям Москви. Про це Reuters повідомили посадовці, які безпосередньо обізнані з ходом дискусій, повідомляє Європейська правда.

Нові заходи, оголошені лідерами під час зустрічей 19-21 травня, будуть спрямовані на ухилення від санкцій за участю третіх країн, а також на те, щоб підірвати майбутнє виробництво енергії в Росії і обмежити торгівлю, яка підтримує російську армію.

Окремо американські посадовці також очікують, що члени G7 погодяться скоригувати свій підхід до санкцій таким чином, щоб, принаймні для певних категорій товарів весь експорт автоматично заборонявся.

Адміністрація Байдена раніше підштовхувала союзників по G7 до зміни спільного санкційного підходу, який сьогодні дозволяє продавати всі товари до Росії, якщо вони не внесені до чорного списку.

Ця зміна може ускладнити Москві пошук прогалин у санкційному режимі.

Хоча союзники не домовилися про широке застосування більш обмежувального підходу, американські посадовці очікують, що в найбільш чутливих для російських військових сферах члени G7 приймуть презумпцію, що експорт заборонений, якщо він не внесений до спеціального списку.

Конкретні сфери, де будуть застосовуватися ці нові правила, все ще обговорюються.

"Варто очікувати, що в кількох сферах, особливо пов'язаних з російською оборонно-промисловою базою, відбудуться зміни " , – сказав американський посадовець, який відмовився назвати своє ім'я.

Точні формулювання спільної декларації лідерів G7 все ще підлягають обговоренню і коригуванню перед тим, як вона буде оприлюднена під час саміту.

Західні союзники України шукають нові шляхи посилення вже існуючих обмежувальних санкцій проти Росії – від експортного контролю до візових обмежень і обмеження ціни на нафту. Деякі союзники США чинять опір ідеї широкої заборони торгівлі.

Європейський Союз, наприклад, має свій власний підхід і зараз також веде переговори щодо 11-го пакета санкцій, основна частина яких зосереджена на людях і країнах, які обходять існуючі торговельні обмеження.