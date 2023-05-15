53% українців вважають корупціонерів у владі ворогом страшнішим, ніж агенти РФ

53% українців вважають корупціонерів у владі найстрашнішим внутрішнім ворогом у країні, на другому та третьому місцях – агенти Росії та проросійські пропагандисти. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє Дзеркало тижня.

“На запитання “Хто для вас “внутрішні вороги”?” 53% опитаних чітко вказують, що це – корупціонери у владі.

На другому місці (47%) – "Агентурна мережа Росії в українських спецслужбах та органах влади", на третьому (46,8%) – "Політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з Росією – "російським світом", СРСР, Російської імперією".

У респондентів була можливість обрати три варіанти з дев'яти, але й за цієї умови корупціонери "перемогли".

Опитування проводилося з 28 квітня по 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та Києві. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки вбирається у 2,3%.

Також 84% українців вважають, що варто оприлюднити факти про корупцію, бо країна ризикує втратити перемогу у війні, єдність та підтримку партнерів.