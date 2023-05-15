Британія не надсилатиме винищувачі Україні: не має F-16, в яких зацікавлений Київ

Велика Британія не планує відправляти винищувачі в Україну після того, як українські військові заявили, що вважають за краще використовувати винищувачі F-16, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив у понеділок прессекретар прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака, повідомляє The Guardian.

На запитання, чи відправить Британія винищувачі в Україну, прессекретар сказав, що ні.

"Ми не плануємо цього робити. Українці прийняли рішення тренувати своїх пілотів на F-16, і ви знаєте, що Королівські військово-повітряні сили не використовують ці літаки" – сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський обговорили на зустрічі у понеділок у резиденції Чекерс формування так званої "коаліції винищувачів".

Сунак зазначив, що Британія буде готова допомогти навчити українських пілотів користуватися західними винищувачами "відносно скоро". Але, за його словами, саме постачання винищувачів є "непростим завданням".

У день візиту Зеленського Лондон анонсував, що влітку розпочне навчання українських пілотів і вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16 Україні.