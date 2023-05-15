Столтенберг: Немає сенсу обговорювати приєднання України до НАТО, доки вона не переможе у війні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає "сенсу обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу", якщо вона не переможе у війні "як суверенна незалежна нація в Європі", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє The Guardian.

На саміті демократії в Копенгагені Єнс Столтенберг дав інтерв’ю одному зі своїх попередників на чолі НАТО Андерсу Фог Расмуссену.

За його словами, союзники по НАТО, коли зустрінуться в липні на саміті, надішлють дуже чітке повідомлення про підтримку України, і це буде проявлятися різними способами.

"Коли справа доходить до членства, я очікую, що союзники по НАТО скажуть, що Україна стане членом альянсу. Про це було сказано кілька разів. Україна має право обирати свій шлях. Не Москва вирішує, що може зробити Україна, а Україна. І саме союзники по НАТО вирішують питання про членство... і, звісно, двері НАТО залишаються відкритими" – наголосив Столтенберг.

Він також висловив сподівання, що на саміті погодять багаторічну програму для України, яка передбачатиме допомогу Україні в переході від стандартів, доктрин і обладнання радянських часів до стандартних доктрин і обладнання НАТО.

"І, звичайно, це також допомагає їм рухатися до членства в НАТО. Я також твердо вірю, що всі союзники скажуть, що, звичайно, найактуальнішим завданням зараз є забезпечення перемоги України" – сказав генсек.

"Тому що тільки якщо Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі, є сенс обговорювати, коли і як Україна може стати членом альянсу" – наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав НАТО ухвалити "позитивне політичне рішення" щодо заявки Києва на членство в Альянсі на липневому саміті у Вільнюсі.

Заява президента прозвучала у той час, коли він перебуває у турне європейськими столицями. Президент відвідав Рим, Берлін, Париж і в понеділок завітав до Лондона.

З лідерами Італії, Франції та Німеччини Зеленський ухвалив декларації про підтримку руху України до членства в НАТО.