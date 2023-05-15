ДПСУ: Росія скоротила кількість своїх військ у Білорусі в рази

На території Білорусі суттєво зменшилася кількість російських військ — вони проходять там підготовку, після чого РФ перекидає підрозділи на Схід України для поповнення лав російської армії, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, станом на 15 травня ситуація на північному кордоні залишається повністю контрольованою. Не помічено, щоби РФ формувала угрупування, яке б могло здійснити повторне вторгнення в Україну з півночі.

"За нашими даними, на території сусідньої країни перебувають близько 2,5 тис. військовослужбовців РФ, що, як правило, залучені до підготовки чи до навчань на полігонах Білорусі" , – зазначив Демченко.

Він додав, що Білорусь не припиняє підтримку агресора, надаючи військам РФ свою інфраструктуру, бази, повітряний простір.

"Але та кількість військовослужбовців наразі є значно нижчою, ніж було ще кілька місяців тому. Як ми раніше повідомляли, кількість російських військових в Білорусі могла сягати й 10-11 тис. осіб одномоментно" , – наголосив Демченко.

За даними ДПСУ, зазвичай підготовлені на території Білорусі підрозділи російських військових повертаються до РФ. А далі їх можуть перекидати на Схід України, де відбуваються повномасштабні бої, для поповнення сил окупантів.

Демченко уточнив, що останнім часом РФ більше виводить підрозділи з Білорусі, ніж заводить туди: заміни виведених сил "фактично не відбувається".

Як повідомлялось, у Міністерствi оборони Білорусі заявили, що деякі танкові взводи армії республіки нібито "підсилюють державний кордон".