Грузія видала перший дозвіл авіакомпанії з РФ на прямі авіарейси

Російський авіаперевізник "Азімут" із 17 травня зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі після того, як грузинський авіарегулятор видав йому відповідний дозвіл, повідомляє Європейська правда.

Про це в етері телеканалу "Імеді" в понеділок заявив голова Управління цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі.

За словами Давіташвілі, вже п’ять авіакомпаній – як російських, так і грузинських – подали заявки до авіарегулятора Грузії на обслуговування прямих рейсів між двома країнами.

"З них уже було перевірену одну компанію, а саме "Азімут", яка зможе обслуговувати польоти із 17 травня. Сьогодні відповідний дозвіл видало Управління цивільної авіації Грузії" , – оголосив він.

Голова регулятора підкреслив, що жодна російська компанія, яка перебуває під санкціями, дозволу на польоти в Грузію не отримає; так само не допустять і літаки, обслуговування яких виробник припинив.

10 травня президент РФ Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії.

Повідомлялося, що вже цього тижня російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways планують запустити рейси з Москви до Тбілісі.

Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії і в яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину.