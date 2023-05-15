Лукашенко вперше з'явився на публіці після 9 травня

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше з 9 травня з'явився на публіці. На його руці знову помітили бинт, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "МотолькоПомоги" у Telegram.

Диктатора показали на фото під час візиту до центрального командного пункту ВПС та військ ППО. Там він має заслухати доповідь про організацію та виконання завдань бойового чергування з протиповітряної оборони.

Фото: Лукашенко показали на публіці вперше після 9 травня (t.me/motolkohelp)

Як зазначає Telegram-канал, на фото можна побачити бинт на лівій руці Лукашенка. При цьому на параді в Москві у нього було перебинтовано праву руку.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Лукашенка госпіталізували в клініку під Мінськом. Дані про хворобу диктатора підтвердив перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін.

Також ми писали, що Лукашенко на параді до 9 травня у Мінську вперше не виступив з промовою. Замість нього говорив голова Міноборони Білорусі Віктор Хренін.