Я живий і здоровий: Джордж Сорос спростував чутки про свою смерть
92-річний американський мільярдер Джордж Сорос особисто спростував чутки про його смерть від серцевого нападу, повідомляє Ділова столиця.
Про це Сорос заявив на своїй Twitter-сторінці.
"Чутки про те, що у мене трапився серцевий напад, цілком хибні. Я живий і здоровий", — написав він.
Зазначимо, 92-річного мільярдера та філантропа "ховають" не вперше. До цього подібні повідомлення з'являлися у 2013 році. Тоді низка авторитетних видань навіть опублікувала його некролог, після чого їм довелося вибачатися.