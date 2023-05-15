Я живий і здоровий: Джордж Сорос спростував чутки про свою смерть

92-річний американський мільярдер Джордж Сорос особисто спростував чутки про його смерть від серцевого нападу, повідомляє Ділова столиця.

Про це Сорос заявив на своїй Twitter-сторінці.

"Чутки про те, що у мене трапився серцевий напад, цілком хибні. Я живий і здоровий" , — написав він.

Зазначимо, 92-річного мільярдера та філантропа "ховають" не вперше. До цього подібні повідомлення з'являлися у 2013 році. Тоді низка авторитетних видань навіть опублікувала його некролог, після чого їм довелося вибачатися.