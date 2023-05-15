Не тільки Storm Shadow: Британія передасть Україні ракети для ППО

Велика Британія окрім крилатих ракет Storm Shadow передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони та озброєних безпілотників, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише ВВС.

Про передачу нового озброєння стало відомо під час візиту президента України Володимира Зеленського у Велику Британію у понеділок, 15 травня.

"Великобританія надішле в Україну сотні ракет протиповітряної оборони та озброєних безпілотників на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня" , - йдеться в повідомленні видання.

Нагадаємо, Британія передала Україні ракети Storm Shadow, які здатні бити за цілями на відстані понад 250 км.

Після цього у російському МЗС заявили, що розцінюють це рішення як ворожий крок Лондона, "націлений на подальше накачування України озброєннями, і який веде до серйозної ескалації обстановки".

Окрім того, Британія передасть Україні ударні дрони з радіусом дії понад 200 км.