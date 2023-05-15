Пашинян заговорив про "червону лінію" у відносинах з Росією

Вірменія не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з Росією, це - "червона лінія" для Єревана, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, яку приводить Respekt.

"Були створені нові логістичні маршрути, в тому числі через територію Вірменії. Але ми намагаємося бути максимально прозорими щодо підсанкційних товарів, співпрацюємо з ЄС, США та навіть із самою Росією" , - йдеться у заяві.

За його словами, Вірменія є членом Євразійського економічного союзу і має дуже тісні економічні зв'язки з Росією. Пашинян додав, що вірменський бізнес любить брати участь у програмах, створених останнім часом.

"Там, де є можливість, ми з радістю йдемо назустріч російському попиту. Санкції - наша "червона лінія". І ми говоримо це дуже чітко до Росії: ми не хочемо нашкодити вам, але ми не можемо дозволити собі самим потрапити під санкції. Тут немає жодного секрету" , - сказав прем'єр-міністр Вірменії.

Раніше Пашинян заявляв, що Вірменія не допомагає Росії обходити введені проти неї обмеження країн Заходу.

Також ми писали, що війна РФ проти України підштовхує колишні радянські країни до нових союзів. Казахстан та Вірменія почали налагоджувати контакт зі сторонами, вплив яких у регіоні Москва тривалий час намагалася обмежити.