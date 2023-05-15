ЗМІ: Угорщина заблокувала виділення нового траншу ЄС для України

Угорщина сьогодні заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ANSA.

За даними джерела видання, сума траншу становить 500 мільйонів євро і мала бути виділена наступного понеділка, 22 травня.

Будапешт, як повідомляють, зажадав "гарантій" того, що Європейський фонд миру збереже свій "глобальний" горизонт у майбутньому і не буде використовуватися виключно для озброєння України.

ЄФМ відшкодовує державам-членам - зазвичай у розмірі 50%, але фіксованого стандарту не існує, - які надали Україні військове спорядження.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пригрозив, що Будапешт блокуватиме нові санкції ЄС проти Росії , доки Київ не виключить угорський OTP Банк зі спонсорів війни.

Додамо, що на початку травня Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд. євро на закупівлю боєприпасів для України.