Данілов про мобілізацію у РФ: будь-який хід Путіна погіршує його позицію

Російська Федерація не досягла поставлених цілей на війні в Україні і тому примушує людей йти воювати далі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова у Twitter.

"У Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації: примушення до підписання контрактів, формування т.зв. національних батальйонів, реклама мінвбивства РФ. Поставлені результати не досягнуті" , - написав Данілов.

Він нагадав, що наразі Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення.

"Тенденція незворотного характеру - будь-який хід Путіна погіршує його позицію" , - вважає секретар РНБО.

Раніше повідомлялось, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спростить отримання громадянства іноземцям за проходження військової служби у ЗС РФ.

Нагадаємо, 10 травня Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ призивають на військові збори. Аналогічний указ він підписував 18 лютого 2022 року - як раз напередодні повномасштабного вторгнення.