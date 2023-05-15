У Фірташа відреагували на підозру та обшуки

Група компаній Дмитра Фірташа спростовує усі звинувачення на адресу своїх топ-менеджерів та олігарха, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказано у заяві Group DF.

"Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили у СБУ, не мають під собою юридичної основи" , - сказано у заяві.

При цьому в Group DF зазначають, що адвокати відстоюватимуть інтереси Фірташа та топ-менеджерів в українських та міжнародних судах.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній

Їх підозрюють у завданні збитків бюджету України у розмірі 18 млрд гривень.