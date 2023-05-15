ЗМІ: Україна отримала ЗРК SAMP-T від Франції та Італії
Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, яку обіцяли разом передати Франція та Італія, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише La Stampa.
"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", - сказано в повідомленні.
Варто зауважити, що раніше у ЗМІ з'являлась інформація про можливу затримку у передачі Україні зенітного ракетного комплексу дальньої дії SAMP-T.
До цього було відомо, що систему протиповітряної оборони Samp-T буде доставлено в Україну навесні 2023 року.
Додамо, у лютому прем'єр Італії Джорджія Мелоні підтвердила відправку Україні систем SAMP-T разом із Францією.