ЗМІ: Україна отримала ЗРК SAMP-T від Франції та Італії

Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, яку обіцяли разом передати Франція та Італія, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише La Stampa.

"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців" , - сказано в повідомленні.

Варто зауважити, що раніше у ЗМІ з'являлась інформація про можливу затримку у передачі Україні зенітного ракетного комплексу дальньої дії SAMP-T.

До цього було відомо, що систему протиповітряної оборони Samp-T буде доставлено в Україну навесні 2023 року.

Додамо, у лютому прем'єр Італії Джорджія Мелоні підтвердила відправку Україні систем SAMP-T разом із Францією.