Макрон анонсував постачання боєприпасів Україні, але виключив винищувачі

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував постачання Україні боєприпасів. При цьому він виключив передачу винищувачів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Le Figaro.

"Стратегія Франції проста. Вона полягає в тому, щоб допомогти Україні чинити опір, організувати в той момент, який вона вибере, контрнаступ, щоб мати змогу повернути всіх за стіл переговорів і на тих умовах, які вона вибере, побудувати для неї міцний мир" , - заявив він.

Макрон додав, що Франція вже поставила "багато озброєння" Україні, включно з Caesar, боєприпасами і бронетехнікою. При цьому він оголосив, що в Україну будуть відправлені "нові боєприпаси".

Водночас Макрон виключив наразі постачання винищувачів в Україну.

"Ні, я не говорив про винищувачі (для України, - ред.), я говорив про ракети і про підготовку (військових, - ред.). На даний момент ми починаємо підготовку. Це угода, яку уклали кілька європейців" , - заявив він.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Франція може розпочати навчання українських пілотів на західних винищувачах уже зараз.