ISW: Пригожин у безпеці, поки "Вагнер" на передовій

Намагання засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина співпрацювати з українською розвідкою, про що повідомила газета WP, були ймовірніше елементом його ворожнечі з Міноборони РФ, ніж атакою на президента Володимира Путіна, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

В ISW нагадали, що за його оцінками від 12 березня Пригожин конкурує з російським МО за прихильність Путіна, хоча й при цьому зміг ненавмисно занепокоїти російського президента своїми військово-політичними амбіціями.

В інституті вважають, що потенційні контакти Пригожина з ГУР навряд чи спонукатимуть Кремль до його усунення в найближчій перспективі.

"Контакти Пригожина з українською розвідкою, ймовірно, були частиною зусиль, спрямованих на те, щоб завоювати прихильність Путіна завдяки швидкій перемозі "Вагнера" в Бахмуті та завдати шкоди російським регулярним військам на тлі закулісного протистояння з ними.

Нещодавно Пригожин відмовився від своїх коментарів від 9 травня, які опосередковано висміювали Путіна, що додатково свідчить про те, що він усвідомлює свою залежність від Путіна і не має наміру протистояти йому.

Ці звинувачення (у контактах з ГУР – ред.) навряд чи змусять Кремль усунути Пригожина в найближчій перспективі, але можуть сприяти зусиллям з його дискредитації. Кремль, ймовірно, підозрює або знає про зв'язки Пригожина з українською розвідкою і, ймовірно, не був заскочений зненацька повідомленням WP та витоком документів американської розвідки" , - стверджують в Інституті.

В ISW нагадали, що російські посадовці погрожували Пригожину державною зрадою, якщо він не припинить шантажувати Міноборони з вимогами видати "Вагнеру" більшу кількість боєприпасів, погрожуючи вивести війська з Бахмута.

В інституті також наголосили, що неназвані джерела в Кремлі повідомили, що Адміністрація президента РФ готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи буде погрожувати Пригожину, поки сили "Вагнера" перебувають на передовій.