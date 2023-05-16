ППО збила всі ракети та дрони росіян над Україною, зокрема − 6 "Кинджалів"

Російські загарбники вночі 16 травня атакували Україну 18 ракетами різних типів та безпілотниками "Шахед" – всі ворожі цілі захисники збили. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

"Близько 03:30 16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Усі 18 ракет знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України" , - повідомив головком ВСУ.

Крім того, в ніч проти 16 травня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводили повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня - "Орлан-10", "SuperCam".

Ці ворожі цілі також знищили.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук додав, що тактична авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях окупантів. Зокрема, протягом доби 15 травня та на початок доби 16 травня захисники здійснили понад 20 групових авіаударів.