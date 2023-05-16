Голова Верховного суду попався на хабарі у 3 млн доларів

Антикорупційні органи затримали голову українського Верховного Суду Всеволода Князєва при отриманні хабара.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура задокументували отримання хабара близько 3 мільйонів доларів головою Верховного Суду.

Князєва затримано. Продовжуються слідчі дії.

За інформацією джерел DT.UA в НАБУ, обшуки відбуваються ще у 18 суддів ЗС України, а Князєв отримував гроші від людей, які діяли на користь олігарха Костянтина Жеваго.

НАБУ підтвердило, що викрито "масштабну корупцію у Верховному Суді", а саме схему з отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС.

Деталі у бюро пообіцяли надати пізніше, але вже показали фото грошей.

У Верховному Суді повідомили, що у зв'язку з подіями навколо Князєва 16 травня відбудеться позачергове засідання Пленуму ВС.

Нагадаємо, Всеволод Князєв є головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року. 25 травня йому виповниться 44 роки.

У лютому Князєв заявив, що критичні висловлювання заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова щодо кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя у листопаді 2022 року могли зашкодити судовій реформі.

Смирнов відповів, що критика у бік кандидатів звучала не лише від нього, а й від антикорупційних організацій.