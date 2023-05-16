Генштаб: ЗСУ за добу знищили 520 солдатів РФ і 13 ворожих артсистем
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила майже 200 000 військових, 3 762 танки, 3 150 артилерійських систем та 7 348 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,
- танків − 3 762 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 7 348 (+12) од.,
- артилерійських систем − 3 150 (+13) од.,
- РСЗВ − 562 (+0) од.,
- засобів ППО − 316 (+0) од.,
- літаків − 308 (+0) од.,
- вертольотів − 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 732 (+12) од.,
- крилатих ракет − 973 (+0) од.,
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од.,
- спеціальної техніки – 410 (+3) од.
Дані уточнюються.