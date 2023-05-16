Генштаб: ЗСУ за добу знищили 520 солдатів РФ і 13 ворожих артсистем

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила майже 200 000 військових, 3 762 танки, 3 150 артилерійських систем та 7 348 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано,

танків − 3 762 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 7 348 (+12) од.,

артилерійських систем − 3 150 (+13) од.,

РСЗВ − 562 (+0) од.,

засобів ППО − 316 (+0) од.,

літаків − 308 (+0) од.,

вертольотів − 294 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 732 (+12) од.,

крилатих ракет − 973 (+0) од.,

кораблів/катерів − 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 048 (+14) од.,

спеціальної техніки – 410 (+3) од.

Дані уточнюються.