ВСУ під Бахмутом наступають вже 3 дні, ворог у ступорі – Сирський

Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав військових під Бахмутом і подякував їм за контрнаступальні дії протягом останніх 3 днів, які повністю дезорієнтували ворога.

"Шановні побратими, шановні герої, ви сьогодні творите новітню історію. Чергова сторінка нашої війни і вона розпочалася буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями ввели в стопор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він вже фактично оточений. А зараз ситуація абсолютно інша" , - заявив командувач сухопутних військ.

Він додав, що зараз "вагнерівці" почуваються в Бахмуті, як щури в мишоловці, тому що сили оборони з півночі і з півдня продовжують наступальні дії і ці атаки успішні.

За словами Сирського, захисники Бахмута використовують принцип "активної оборони", таким чином руйнуючи плани ворога, який досі має "більше ресурсів".

Він додав, що разом із командирами частин та підрозділів обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції. А також, що всі вони разом прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.