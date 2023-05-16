Нічна атака по Україні коштувала РФ щонайменше 120 млн доларів
У ніч на 16 травня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 119,08 млн дол. Про це свідчать розрахунки за даними Командування повітряних сил.
За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол., тобто загальна вартість випущених снарядів уночі становить 58,5 млн дол.
Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинжал" може коштувати від 10 млн дол, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.
Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис. дол. до 50 тис. дол. за одиницю. У середньому, 6 таких БПЛА коштували 280 тис. дол.
Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних за ціною безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Отже, 3 дрони коштували 300 тис дол.
Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені Україною в ніч на 16 травня, коштували 119,08 млн дол.