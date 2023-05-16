Нічна атака по Україні коштувала РФ щонайменше 120 млн доларів

У ніч на 16 травня Росія витратила на чергову масовану атаку по Україні щонайменше 119,08 млн дол. Про це свідчать розрахунки за даними Командування повітряних сил.

9 крилатих ракет "Калібр";

3 балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

6 ударних БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 млн дол., тобто загальна вартість випущених снарядів уночі становить 58,5 млн дол.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинжал" може коштувати від 10 млн дол, загальна вартість 6 пусків - 60 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис. дол. до 50 тис. дол. за одиницю. У середньому, 6 таких БПЛА коштували 280 тис. дол.

Російський безпілотник "Орлан-10" коштує, за оцінкою Генштабу, 100 тис дол. Даних за ціною безпілотника SuperCam у відкритих джерелах немає, тому припустимо, що вона близька до ціни БПЛА "Орлан-10". Отже, 3 дрони коштували 300 тис дол.

Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені Україною в ніч на 16 травня, коштували 119,08 млн дол.