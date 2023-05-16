МЗС: Україна офіційно приєдналася до кіберцентру при НАТО

Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва у галузі кіберзахисту CCDCOE, повідомляє Новое время.

Про це повідомлять МЗС України у Twitter.

Біля штаб-квартири центру CCDCOE підняли прапор України.

" Сьогодні у штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру" , - йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві подякували країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України та висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE НАТО.

Запит на приєднання до центру НАТО з кібероборони Україна подала до повномасштабного вторгнення — у серпні 2021 року.

Торік у березні стало відомо, що Україна приєднається до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) як країна, що бере участь у роботі (Contributing participant).