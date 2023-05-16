Справа Князєва: судді Верховного суду висловили йому недовіру

На позачерговому засіданні пленуму Верховного суду України 16 травня ініціювали висловлення недовіри голові суду Всеволоду Князєву, повідомляє Ділова столиця.

Відповідне подання підтримали 138 із 142 присутніх суддів.

Сьогодні у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі підтвердили затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва. Прокурор зазначив, що на даний час не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані. Наразі відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 та ч. 4. ст. 369 ККУ (отримання неправомірної вигоди і пропозиція і обіцянка такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, 15 травня стало відомо, що українські правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду України. Йдеться про хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів.