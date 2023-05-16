Маляр: ЗСУ звільнили близько 20 квадратних км у Бахмутському районі

Українські військові звільнили від окупантів близько 20 квадратних кілометрів у Бахмутському районі, а окупанти просуваються у самому місті, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зокрема, вона підкреслила, що інформацію про хід бойових дій потрібно розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції та не виривати з контексту.

"Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників" , — написала заступниця міністра.

Маляр підкреслила, що тривають важкі бої з різним результатом.

Вона зазначила, що українські захисники роблять максимум і навіть більше.

"Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування — це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною" , — додала вона.

Маляр нагадала, що окупанти мають перевагу у кількості людей та озброєнні. Водночас, завдяки діям українських військових, ворог ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку.

За даними британської розвідки, ЗСУ відтіснили російські війська на південь від Бахмута та на північний захід від міста, що дозволило відновити лінію постачання.