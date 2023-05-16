Президент ПАРЄ планує відвідати Україну з візитом

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс планує відвідати Україну з візитом, повідомляє Європейська правда.

За словами глави ПАРЄ, на своїй посаді він слідкує за проблемами з основними свободами в Україні.

"Свобода слова та свобода медіа – це надважлива річ. Звичайно, в умовах війни дещо має відбуватися інакше, але є ж базові речі. Навіть ваш президент відзначав, що ми захищаємо не кордони, а цінності та громадян" , – зазначив Кокс.

"Я планую скоро поїхати до України та хочу обговорити це з вашим парламентом, бо як ви теж кажете, під час збройної агресії державі складно робити все ідеально" , – сказав він.

Однак, за словами президента ПАРЄ, є щось посередині між "робити ідеально" і "робити геть неправильно".

"І я думаю, що Рада Європи може допомогти вашому парламенту поліпшити ситуацію навіть за часів війни" , – зазначив він.

На думку Кокса, українській владі не слід чекати на завершення війни, щоби виправити те, що можна зробити зараз:

"Бо завтра будуть нові виклики, нові проблеми".

Як повідомлялося, Тіні Кокс наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану – українська влада повинна придумати, як відповісти на цей виклик.