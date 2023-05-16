Верховний суд припинив повноваження Князєва

На пленуму Верховного суду було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Всеволоду Князєву, якого затримали на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів, повідомляє Ділова столиця.

Трансляція пленуму відбулася на Youtube-каналі Верховного суду.

140 суддів Верховного суду підтримали висловлення недовіри, двоє — проголосовали проти.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні пленуму Верховного суду України 16 травня ініціювали висловлення недовіри голові суду Всеволоду Князєву Після висловлення недовіри Князєв втратив посаду голови ВС, але не судді.

Повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя.

Відповідно до законодавства, у випадку відсутності голови ВС його повноваження виконує заступник голови. Однак у ВС відсутній заступник, тому обов'язки очільника суду виконуватиме суддя, який найдовше працює у ВС. Наразі таким суддею є секретар пленуму ВС Дмитро Луспеник.