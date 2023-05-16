CNN: Захід підтверджує використання Україною ракет Storm Shadow
Україна вже використала далекобійні ракети Storm Shadow, отримані від Великої Британії, для ударів по російських цілях, повідомляє Європейська правда.
Про це телеканалу CNN повідомили два посадовці США й один посадовець країни Заходу, знайомі з інформацією.
Джерела CNN не уточнили, коли саме й по яких цілях українська сторона застосувала Storm Shadow. Представник Міністерства оборони України від коментарів відмовився.
Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності, спільно розроблена Британією та Францією. Її дальність стрільби перевищує 250 кілометрів.
Минулого тижня Британія передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, а напередодні британський уряд заявив про наміри передати Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 км.
Крім того, президент Франції Еммануель Макрон натякнув на передачу Україні далекобійних ракет.