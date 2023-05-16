Галущенко: Україна готує енергосистему до зими з урахуванням можливих військових загроз

Україна готує енергосистему до наступного опалювального сезону з урахуванням можливих військових загроз, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє пресслужба Міненерго, про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України.

У ході зустрічі Галущенко поінформував учасників про ситуацію в енергосистемі та про продовження агресором спроб атакувати українські стратегічні об’єкти.

За його словами, російська масована атака дронами та ракетами у ніч на середу довела, що протиповітряна оборони України "працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє".

"Водночас ми розуміємо, що Росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів" , - зазначив міністр.

Він наголосив на важливості запуску оновленої лінії електропередачі "Хмельницька АЕС - Жешув", яка посилить енергетичну безпеку завдяки експорту та імпорту електроенергії, а також розповів про заходи підготовки до наступної зими.

Наразі формується запас обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після подальших атак ворога. За словами Галущенка, серед найбільш нагальних потреб наразі - обладнання, яке допоможе Україні децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики працює над тим, щоб енергетична інфраструктура України була захищена від можливих атак Російської Федерації.

Також раніше ми писали, що для підготовки до наступного опалювального сезону Україна потребує єдиної програми відновлення генеруючих потужностей електроенергії, які постраждали від обстрілів росіян.