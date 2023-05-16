САП: Голові Верховного суду Князєву повідомлено про підозру

Голові Верховного суду України Всеволоду Князєву та його спільнику повідомлено про підозру у підкупі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди" , — йдеться в повідомленні.

Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялось, 15 травня стало відомо, що українські правоохоронці викрили корупційну схему, у якій брало участь керівництво Верховного суду України. Йдеться про хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів голові ВСУ Всеволоду Князєву.

16 травня на позачерговому засіданні пленуму Верховного суду судді висловили недовіру голові ВСУ Всеволоду Князєву.

На пленумі Верховного суду було підтримано дострокове припинення повноважень голови суду Всеволода Князєва.