Дуда пояснив саміту Ради Європи, що Путін не обмежиться Україною

Очільник Польщі Анджей Дуда закликає світ врахувати, що метою російської війни проти України є далеко не лише Україна, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у виступі на четвертому саміті Ради Європи.

Дуда нагадав, що саміт доводиться проводити у надзвичайних обставинах, коли в Європі триває війна.

"На жаль, саміт відбувається під час найбільшої атаки на демократію з часів падіння тоталітарного режиму" , – пояснив він.

При цьому, на думку президента, метою РФ є не лише підкорення України.

"Плани Путіна включають деконструкцію світового порядку" , – заявив президент Польщі.

На його переконання, Росія прагне створити світ нового типу.

"У цьому світі демократія втрачає сенс, права людини стають фасадом, а значення має лише гола сила" , – пояснив Дуда.

Президент Польщі також підкреслив важливість підписання договору про реєстр збитків від агресії, запланованого під час саміту. "Реєстр важливий для того, щоби компенсувати втрати тих, то постраждав від російської агресії", – заявив президент, висловивши впевненість, що цей договір також прокладає шлях до миру.

Раніше український прем’єр Денис Шмигаль заявив, що саміт Ради Європи має зробити реальний крок до компенсації за агресію РФ.

Також президент ПАРЄ Тіні Кокс в інтерв’ю зазначив, що на саміті у Рейк’явіку десятки країн мають приєднатися до угоди щодо створення реєстру завданих Україні збитків, на основі якого запрацює компенсаційний механізм.