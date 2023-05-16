Британія та Нідерланди погодили "літакову коаліцію" для України

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та Нідерландів Марк Рютте домовилися про початок роботи над створенням коаліції для постачання Україні винищувачів F-16, повідомляє Ділова столиця.

Зустріч відбулася в рамках саміту Ради Європи в Ісландії із посиланням на ВВС.

"Прем'єр-міністр (Британії) та прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання (пілотів) до закупівлі винищувачів F-16" , — йдеться у повідомленні.

Ріші Сунак також підтвердив, що підтримує членство України у НАТО.

"Лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги у забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади" , — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 9 травня Марк Рютте заявив, що зараз тривають інтенсивні консультації з низкою європейських країн та США щодо передачі Україні винищувачів F-16.

Представники Демократичної партії США закликали президента Джо Байдена надати Україні літаки F-16.

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Київ сподівається отримати від партнерів близько 40-50 винищувачів F-16, що дозволить сформувати три-чотири ескадрильї.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Британія дала згоду на навчання українських пілотів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова будь-якої миті розпочати підготовку українських пілотів на західних типах літаків.