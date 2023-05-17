CNN: Як Кремль хоче змусити Україну відкласти контрнаступ

CNN: Як Кремль хоче змусити Україну відкласти контрнаступ
Фото: Flickr

Росія почала здійснювати більш масштабні повітряні атаки на Україну, намагаючись змусити Київ відкласти контрнаступ.﻿﻿ Про це CNN з посиланням на офіційного представника США, обізнаного із ситуацією, повідомляє Українська правда.

Співрозмовник видання розповів, що Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

За словами американського посадовця, РФ здійснила масштабніші повітряні атаки одночасно з кількох напрямків, націлившись на центри управління в Києві та інші важливі об’єкти, ймовірно, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ.

Зазначається, що Україна змогла витримати атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними партнерами.

За словами джерела CNN, масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки РФ активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.

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