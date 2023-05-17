ISW: Пригожин намагався "зам'яти" інформацію про співпрацю з ГУР

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин спробував применшити інформацію про свою співпрацю з українською розвідкою.﻿ Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Пригожин відповів на запит ЗМІ про витік звіту американської розвідки, в якому йшлося про те, що він намагався розкрити позиції російських звичайних сил українській розвідці в обмін на відхід ЗСУ з Бахмута.

Пригожин заявив, що на будь-якій війні відбуваються обміни, і це не є секретом для воюючих сторін, намагаючись применшити повідомлення про свої зв'язки з Головним управлінням військової розвідки України.

Пригожин також стверджував, що інформація про позиції військ "зовсім не секретна" у сучасній війні через використання супутникових знімків. Парадоксальним чином Пригожин також спробував спростувати достовірність документів американської розвідки, що просочилися, стверджуючи, що молодший офіцер США не мав би доступу до таких секретних документів.

Нагадаємо, The Washington Post писали, що Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася.

Також нещодавно представник ГУР МОУ Андрій Юсов зазначив, що публічний конфлікт між Пригожиним із Міноборони РФ - страх перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні.